Первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса выявлен на Тайване, передает РИА Новости со ссылкой на местное агентство CNA.
Центральный эпидемиологический командный центр (CECC) сообщил, что, согласно информации властей, инфекция была обнаружена у тайваньского подростка, который в воскресенье вернулся в страну из Великобритании. У парня поднялась температура, после чего его сразу же направили в больницу.
На следующий день врачи обнаружили у него COVID-19, а уже в среду власти заявили о том, что речь идет о новом штамме.
В данный момент молодой человек находится в больнице, его состояние стабильное.
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На Тайване выявлен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ