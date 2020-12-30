На Тайване выявлен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса

Центральный эпидемиологический командный центр (CECC) сообщил, что, согласно информации властей, инфекция была обнаружена у тайваньского подростка, который в воскресенье вернулся в страну из Великобритании. У парня поднялась температура, после чего его сразу же направили в больницу.На следующий день врачи обнаружили у него COVID-19, а уже в среду власти заявили о том, что речь идет о новом штамме.В данный момент молодой человек находится в больнице, его состояние стабильное.