Администрация Тайваня продлила третий уровень эпидемической угрозы (четвертый – наивысший) до 14 июня из-за распространения COVID-19. Об этом сегодня сообщил центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня, информирует ТАСС.
Все школы временно прекратят обучение. Также приостанавливают свою деятельность общественные заведения и офисы, будут работать только государственные ведомства и организации, предоставляющие услуги первой необходимости. Третий уровень эпидемической угрозы предполагает, что люди должны надевать защитные маски каждый раз, когда они выходят из дома. Кроме того, в закрытых помещениях запрещены собрания более пяти человек, а на открытом воздухе можно собираться в группы не более десяти человек.
Третий уровень эпидемической угрозы был объявлен 19 мая. Тогда местные власти запретили въезд на остров и транзитную пересадку для всех лиц, не имеющих вида на жительство на его территории.
В последнее время эпидемическая ситуация на Тайване резко ухудшилась: здесь ежедневно выявляют сотни новых случаев заражения. Причем они фиксируются у людей, не выезжавших в последнее время за пределы острова. Во вторник тайваньские медики сообщили о 542 новых местных случаях заражения коронавирусом. Общее количество выявленных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 5456, из них более 4 тыс. – местные случаи, выявленные с 15 мая.
Фото: pixabay.com
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На Тайване продлили строгие профилактические меры против коронавируса
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