Обильные снегопады весной чреваты не только подтоплениями. В Пуховичском районе участники областных учений отработали ликвидацию последствия повреждения подводного перехода газопровода и восстановили нарушенную линию связи. Параллельно с восстановительными работами специалисты предпринимали меры по обеспечению газоснабжением жителей Пуховичского района до устранения аварии.
Проведение аварийно-восстановительных работ по замене условно поврежденной секции газопровода и восстановлению обрыва линии связи было серьезно затруднено из-за сложных метеорологических условий. Участок газопровода находился под водой.
В работе задействованы работники МЧС, спасатели-водолазы, аварийные бригады УП «Миноблгаз», работники дорожной службы, милиционеры и медики. Пострадавших эвакуируют с помощью плавательных средств, им окажут медицинскую помощь.
По информации Минского областного управления МЧС, на территории Минской области традиционно напряженные с точки зрения паводковой обстановки участки Столбцовского, Борисовского, Молодечненского, Пуховичского районов. Они находятся в поймах таких рек, как Березина, Плиса, Бобр, Уша, Невежа, Вилия, Свислочь и Неман.
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На Свислочи работники МЧС, спасатели-водолазы и аварийные бригады УП "Миноблгаз" на учениях ликвидировали повреждения газопровода под водой
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Фото: Елена ЯСКО