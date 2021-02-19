На Свислочи работники МЧС, спасатели-водолазы и аварийные бригады УП "Миноблгаз" на учениях ликвидировали повреждения газопровода под водой

Проведение аварийно-восстановительных работ по замене условно поврежденной секции газопровода и восстановлению обрыва линии связи было серьезно затруднено из-за сложных метеорологических условий. Участок газопровода находился под водой.В работе задействованы работники МЧС, спасатели-водолазы, аварийные бригады УП «Миноблгаз», работники дорожной службы, милиционеры и медики. Пострадавших эвакуируют с помощью плавательных средств, им окажут медицинскую помощь.По информации Минского областного управления МЧС, на территории Минской области традиционно напряженные с точки зрения паводковой обстановки участки Столбцовского, Борисовского, Молодечненского, Пуховичского районов. Они находятся в поймах таких рек, как Березина, Плиса, Бобр, Уша, Невежа, Вилия, Свислочь и Неман.