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  2. «На сцене у нас есть крылья, мы летаем». Группа «Дрозды» выступила на онлайн-квартирнике «Альфа Радио»

«На сцене у нас есть крылья, мы летаем». Группа «Дрозды» выступила на онлайн-квартирнике «Альфа Радио»

Предпоследний день проекта прошел динамично и с юмором. До этого на сцене Театра эстрады уже пели Тео, Ольга Рыжикова и Ян Ярош, группы «Дядя Ваня» и «Радиоволна». А сегодня недельный марафон квартирников продолжил современный белорусский фолк.




Если группу «Дрозды» попросят описать одним словосочетанием, любой скажет: «безудержный движ». С первой же песни стрим разорвали народные инструменты, танцы и шутки. Артисты делились воспоминаниями о своих «нулевых» и протягивали заливистое «ой-я-ей». Атмосфера в зале «горячая»: музыканты, смеясь, просили поставить рядом со сценой огнетушитель — на всякий случай. Коллектив живет так уже с 2005-го и меняться не планирует. Разве что совсем немного.

«Дрозды» зародились в общежитии Белорусской государственной академии музыки — в одной комнате, под баян. За это время в составе сменилось поколение от отца к сыну. Были и яркие карьерные «вспышки», и «годы печали», и творческие эксперименты. Сейчас группа набирает обороты и обещает порадовать фанатов новостями совсем скоро. Музыканты уверены — это только начало. 

— Нашему скромному ансамблю уже пятнадцать лет. С одной стороны, это много, а с другой — не очень. Как протянули так долго вместе? Дело в том, что мы готовы к любому развитию событий, у нас есть песни на любой случай. Да и потом, мы ведь «Дрозды», поэтому на сцене у нас крылья есть, мы летаем! — улыбается солист группы Виталий Карпанов. 




Музыкальный драйв соседствовал с откровенными разговорами. Артисты рассказывали о своем опыте игры в кавер-бэнде, конфликте поколений в группе, хейтерах и реакции на критику: раньше на нее обижались, а сейчас переросли. У коллектива нет ни директора, ни продюсера — «Дрозды» уверены, что «запрограммированное» творчество могло бы развалить ансамбль.

Секреты «Дроздов» — это не все сюрпризы на сегодня. Во время проведения онлайн-квартирника «Альфа Радио» устроило розыгрыш электросамоката от партнера проекта — магазина электротранспорта и трендовых товаров girominsk.by. Утром пятницы подвели итоги: победителем конкурса стал Александр Горбачевский. Приз ему вручили прямо в эфире.


Неделя онлайн-квартирников завершится выступлением Александра Сухарева уже завтра в 14.00. Посмотреть трансляцию концерта можно на сайтах alfaradio.by и sb.by. Социальная сеть «Одноклассники» тоже поддержала проект. На протяжении недели в группе «Альфа Радио» в ОК транслируются все концерты, так что любимых артистов можно послушать, не выходя из соцсети. Беларусь — крупнейшая по размеру аудитории ОК страна после России: в месяц в соцсеть заходит почти каждый четвертый житель республики — около 2,8 млн человек. Большинство пользователей Одноклассников в Беларуси — женщины (61%). Ядро платформы, а именно люди 25—45 лет, составляют 50% от всей аудитории платформы в стране.








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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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