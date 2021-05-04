На столичной улице Притыцкого мотоциклист не справился с управлением

По предварительной информации, происшествие случилось около 8:10 часов утра. Это произошло при выезде мотоциклиста с прилегающей территории на пересечении ул. Притыцкого и Берута. Мотоцикл получил механические повреждения, на месте работали сотрудники ГАИ. По факту произошедшего проводится проверка.В ГАИ порекомендовали мотоциклистам быть внимательными и объективно оценивать дорожную ситуацию и способности своего транспортного средства и при движении выполнять все действия, необходимые для обеспечения безопасности, то есть не превышать допустимую скорость и избегать неосмотрительного, рискованного выезда на полосу встречного движения.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома