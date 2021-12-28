На Ставрополье мужчина открыл стрельбу в больнице

Вооруженный автоматом Калашникова мужчина открыл стрельбу в больнице в Ставропольском крае России. В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС.
– [Стрельбу открыл] мужчина 1985 года рождения, вооруженный охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами, – уточнили в пресс-службе управления Росгвардии по Ставропольскому краю.
Кроме того, согласно данным пресс-службы, вневедомственная охрана прибыла на место происшествия через две минуты после того, как сработала кнопка тревожной сигнализации в медицинском учреждении.
Как уточнили в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю, 28 декабря подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медицинской сестрой.
– Подозревая о служебном романе своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения. В результате преступных действий мужчины никто не пострадал, – отмечается в сообщении следственного управления.
Подозреваемый задержан.
Фото: ТАСС