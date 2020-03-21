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  2. На стартовой странице поисковика Google появился дудл, посвященный 125-летию со дня рождения Леонида Утесова

На стартовой странице поисковика Google появился дудл, посвященный 125-летию со дня рождения Леонида Утесова

На стартовой странице поисковика Google сегодня появился дудл, посвященный 125-летию со дня рождения певца, актера и народного артиста СССР Леонида Утесова (1895 — 1982).

© Google

На лого Леонид Утесов улыбается, дирижируя джазовым оркестром. В пресс-службе Google отмечают, что при создании дудла его автор вдохновлялся дизайном джазовых плакатов XX века. Художник надеется, что его работа подтолкнет пользователей поисковика вспомнить о творческих достижениях артиста. 

ТАСС напоминает, что Леонид Утесов внес большой вклад в развитие джазовой музыки в СССР. В 1928 году он сoздал свой джазoвый оркестр. В годы Великой Отечественной войны Гoсударственный джаз-оркестр РСФСР под его управлением пoбывал почти на всех фронтах и дал более 500 концертов. 

Настоящий успех пришел к артисту в 1934 году после выхода фильма «Веселые ребята», в котором он исполнил одну из главных ролей.

Леонид Утесов одним из первых эстрадных певцов получил звание народного артиста СССР.
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