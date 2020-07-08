На стадионе «Динамо» откроется первая в Беларуси студия подводной съемки

Фото предоставлено проектом

Сейчас в студии подходят к концу работы по монтажу специального шестиметрового бассейна с большими окнами по бокам. Такая система позволит делать фото без погружения фотографа и видеоператора. Общаться с моделью поможет система подводного звука.По словам, для нашей страны это уникальный проект., – говорит он. –Оставаться кристально чистой воде позволяет система очистки и фильтрации более чем в 5 раз превосходящая по мощности типовые бассейны.Подключение оборудования не требует удлинителей, на всех розетках установлены устройства защитного отключения, сами розетки имеют влагозащиту ip68. В студии всегда тепло и сухо, работает профессиональная система вентиляции и кондиционирования. Также создан просторный ресепшен, комфортный душ, комната отдыха, раздевалка и две гримерки с большими зеркалами.Сотрудники прошли курсы оказания первой медицинской помощи на воде.Студия может быть использована для личных фотосессий, съемки клипов, фильмов и рекламных роликов.