Первая в Беларуси студия подводной фото- и видеосъемки откроется на стадионе «Динамо» в начале августа.
Сейчас в студии подходят к концу работы по монтажу специального шестиметрового бассейна с большими окнами по бокам. Такая система позволит делать фото без погружения фотографа и видеоператора. Общаться с моделью поможет система подводного звука.
Фото предоставлено проектом
По словам автора проекта «Дипстудио» Виталий Гаврашко, для нашей страны это уникальный проект.
"Мы изучили лучший мировой опыт создания подобного вида студий, – говорит он. – Подводная фото- и видеосъемка дает много возможностей для творческих экспериментов".
Оставаться кристально чистой воде позволяет система очистки и фильтрации более чем в 5 раз превосходящая по мощности типовые бассейны.
Подключение оборудования не требует удлинителей, на всех розетках установлены устройства защитного отключения, сами розетки имеют влагозащиту ip68. В студии всегда тепло и сухо, работает профессиональная система вентиляции и кондиционирования. Также создан просторный ресепшен, комфортный душ, комната отдыха, раздевалка и две гримерки с большими зеркалами.
Сотрудники прошли курсы оказания первой медицинской помощи на воде.
Студия может быть использована для личных фотосессий, съемки клипов, фильмов и рекламных роликов.
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На стадионе «Динамо» откроется первая в Беларуси студия подводной съемки
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