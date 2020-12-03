Об этом сообщили в Минтруда и соцзащиты.
На следующую пятилетку уже подготовлена новая Государственная программа «Социальная защита», в рамках которой будут реализовываться две подпрограммы «Социальное обслуживание и социальная поддержка» и "Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц».
Общий объем финансирования – более 4 млрд рублей. Из них расходы на социальное обслуживание и социальную поддержку – 3,7 млрд рублей, а на обеспечение доступной среды – 306 млн рублей.
Фото: pixabay.com
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На повышение качества жизни людей с инвалидностью в 2021–2025 годах государство планирует израсходовать более четырех миллиардов рублей
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