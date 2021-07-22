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  2. На совещании у Президента обсуждаются проекты документов по совершенствованию системы госуправления и регулированию хозяйственных отношений

На совещании у Президента обсуждаются проекты документов по совершенствованию системы госуправления и регулированию хозяйственных отношений

Президент проводит во Дворце Независимости совещание с руководством Совета Министров. В повестке дня – обсуждение проектов важнейших документов по совершенствованию системы государственного управления и регулированию хозяйственных отношений. В самом начале мероприятия Александр Лукашенко пояснил суть встречи:


– Хочу напомнить: у Президента много полномочий и направлений деятельности. Одно из направлений – это  законотворчество. Президент может быть даже больше, чем и законодательная ветвь власти, погружен в тот законотворческий процесс, который происходит в стране. Выливается это в подписанные законы, и Основной Закон Президент подписывает, и подзаконные  акты (декреты, указы, распоряжения Президента). Это хорошая практика мною установлена: собираться вместе с вами для того, чтобы рассмотреть наиболее важные и актуальные нормативно-правовые акты, которые вносятся на рассмотрение Президенту, – отметил Александр Лукашенко.

По его словам, некоторые вносимые на рассмотрение Президента законопроекты нуждаются в дополнительной оценке, в обсуждении в широком кругу на самом высоком уровне. Сегодня на повестке ряд документов, которые  касаются совершенствования системы государственного управления и регулирования хозяйственных отношений.


– Я хотел бы перед подписанием или отклонением проектов (как получится) с вами посоветоваться. Поэтому пригласил ключевых представителей властной вертикал. Вы отвечаете за экономику, – пояснил Глава государства.

Александр Лукашенко  подчеркнул:

– Мои подходы по большинству из предложений вы знаете. И не только мои подходы. Эти подходы уже выстраданы нашим государством, руководством всей вертикали власти. При обсуждении этих проектов во главе должны стоять целесообразность (то есть: надо – не надо принятие подобных указов сегодня ), экономическая эффективность (то есть: что мы от этого получим) и обязательно все это должно базироваться на социальной справедливости. Я часто говорю: да, закон для всех един и законы надо исполнять, но в законе все не пропишешь. И не одно государство еще не смогло прописать в своих законах все то, чем живет это общество и функционирует это государство.


Поэтому, обратил внимание белорусский лидер, очень часто, принимая решения, судебный корпус и другие вертикали власти опираются на справедливость:

– Принимаем решения и думаем: так справедливо это будет или нет?

В качестве примера Александр Лукашенко привел важный вопрос приватизации:

– Никто же не против приватизации, все хотят как лучше. Но главный здесь вопрос даже не на законах базируется, а на справедливости: справедливо ли будет общенародные предприятия, как мы их называем, которые создавались всем народом и страной, взять и отдать одному человеку или двоим-троим в руки? И с такими факторами мы сталкиваемся постоянно, особенно я.

Что касается совершенствования государственного управления, заметил Глава государства, Всебелорусское народное собрание очень много времени посвятило рассмотрению этих вопросов.

Об обращении с радиоактивными отходами

Одна  из инициатив связана с вопросами утилизации и хранения радиоактивных отходов.

– Новая абсолютно тема. Надо посоветоваться, что будем делать с этими радиоактивными отходами, – пояснил белорусский лидер.

Он напомнил, что эти отходы образуются в процессе эксплуатации источников ионизирующего излучения, которые мы действительно активно используем в различных сферах деятельности: в науке, медицине, промышленности и в оборонном комплексе.


– В ближайшем будущем мы введем в эксплуатацию второй блок Белорусской АЭС, которая станет основным источником радиоактивных отходов, образующихся в процессе ее жизненного цикла. Отработает это топливо (160 тонн), мы начнем получать ядерные отходы. А это очень опасные и очень ценные отходы… И сегодня встает вопрос: что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным, ранее неизвестным нам продуктом? Это серьезный вопрос и величайшая ценность, если можно так сказать, – обратил внимание Глава государства.

По его словам, как показывает международная практика, обращение с такими отходами требует создания единой государственной системы:

– Фактически это новая отрасль экономики.

Правительственная межведомственная группа предлагает создать специальный департамент по обращению с радиоактивными отходами и специализированную организацию:

– Она будет являться национальным оператором и выполнять  функции по сбору, переработке, хранению и захоронению таких отходов. Не только от атомной станции.

Фото: архив БЕЛТА
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