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На совещании у Лукашенко обсудили ситуацию с COVID-19

Президент сегодня во Дворце Независимости собрал совещание о готовности системы здравоохранения противостоять эпидемическому подъему заболеваемости COVID-19 и сезонным респираторным инфекциям. Александр Лукашенко отметил, что коронавирусная инфекция снова вошла в интенсивную фазу распространения:





– Идет вторая волна. Часть наших соседей по заболеваемости приблизились к пиковым весенним уровням. Похожие тенденции наблюдаются во всем мире. Да, говорят, что вирус уже не тот, вирулентность уже совсем другая. Тем не менее факт остается фактом. Мы в стороне не остаемся. Пусть у нас не такой резкий подъем заболеваемости в этом плане, но он присутствует. Поэтому сегодня рассмотрим несколько блоков проблем, связанных с новой эпидемической реальностью, в которой нам приходится сегодня жить.
 
Прежде всего Глава государства поинтересовался текущим положением дел в самой системе здравоохранения. Насколько быстро вирус распространяется в этот раз?
 
– Я получил ваши графики. Скажу откровенно, я несколько скептически к ним отношусь. Потому что все, что я получал по первой волне, они не совсем соответствовали тем реалиям, которые складывались. То есть прогнозы были несколько ошибочными, – сказал Александр Лукашенко.
 

Президент также поинтересовался тем, как обстоят дела с больничными мощностями и оборудованием, медицинскими препаратами и средствами защиты? Ключевым вопросом Александр Лукашенко назвал кадры:
 
– Мне докладывают, несмотря на жесткие бюджетные ограничения текущего года‚ уже выплачено более 300 миллионов рублей в качестве мер поддержки медицинского персонала, который работает с больными СОVID-19. Еще раз повторяю: людям, которые работают и борются с инфекционными болезнями, денег жалеть не надо. Это особая сфера, люди рискуют, и врачей здесь ни в коем случае нельзя обижать.
 

В этой связи Глава государства обратил внимание на справедливое отношение к специалистам в части оплаты труда:
 
– Перегибов не должно быть  – типа «заглянул в палату одним глазом – получил надбавку». Этого быть не должно. Несправедливость очень обижает людей. Поэтому посмотрите на эти вопросы внимательно.






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Фото: БЕЛТА
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