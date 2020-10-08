На совещании у Лукашенко обсудили ситуацию с COVID-19

– Идет вторая волна. Часть наших соседей по заболеваемости приблизились к пиковым весенним уровням. Похожие тенденции наблюдаются во всем мире. Да, говорят, что вирус уже не тот, вирулентность уже совсем другая. Тем не менее факт остается фактом. Мы в стороне не остаемся. Пусть у нас не такой резкий подъем заболеваемости в этом плане, но он присутствует. Поэтому сегодня рассмотрим несколько блоков проблем, связанных с новой эпидемической реальностью, в которой нам приходится сегодня жить.
Прежде всего Глава государства поинтересовался текущим положением дел в самой системе здравоохранения. Насколько быстро вирус распространяется в этот раз?
– Я получил ваши графики. Скажу откровенно, я несколько скептически к ним отношусь. Потому что все, что я получал по первой волне, они не совсем соответствовали тем реалиям, которые складывались. То есть прогнозы были несколько ошибочными, – сказал Александр Лукашенко.
Президент также поинтересовался тем, как обстоят дела с больничными мощностями и оборудованием, медицинскими препаратами и средствами защиты? Ключевым вопросом Александр Лукашенко назвал кадры:
– Мне докладывают, несмотря на жесткие бюджетные ограничения текущего года‚ уже выплачено более 300 миллионов рублей в качестве мер поддержки медицинского персонала, который работает с больными СОVID-19. Еще раз повторяю: людям, которые работают и борются с инфекционными болезнями, денег жалеть не надо. Это особая сфера, люди рискуют, и врачей здесь ни в коем случае нельзя обижать.
В этой связи Глава государства обратил внимание на справедливое отношение к специалистам в части оплаты труда:
– Перегибов не должно быть – типа «заглянул в палату одним глазом – получил надбавку». Этого быть не должно. Несправедливость очень обижает людей. Поэтому посмотрите на эти вопросы внимательно.
Лукашенко о ситуации с коронавирусом: самое главное в борьбе с любой болезнью – беречь себя и своих родныхФото: БЕЛТА
Лукашенко: опыт Беларуси в борьбе с коронавирусом бесценен для всего мира
Пиневич о ситуации с коронавирусом: ограничительные меры будут вводиться точечно, избирательно
Пиневич о переболевших коронавирусом: они могут не волноваться
Пиневич: наши клинические стандарты соответствуют мировому опыту
Минздрав готов к работе в условиях роста заболеваемости COVID-19 и сезонных ОРВИ, но противоэпидемические мероприятия касаются каждого гражданина