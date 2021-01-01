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  2. На солянку! или Утренний суп как новогодняя традиция

На солянку! или Утренний суп как новогодняя традиция

Официальная часть Нового года уже позади: подарки вручены, желания загаданы, фейерверки запущены. Но праздник продолжается! Проводят его по-разному: смотрят ТВ на диване, ходят в гости или принимают гостей. При этом первоянварский стол ничем не отличается от вчерашнего, да и свой тазик оливье есть в холодильнике у каждого. А вот неизбитый горячий супчик на столе – та самая изюминка, а в дальнейшем, возможно, и ежегодная добрая традиция. На фоне праздничного майонезного меню суп станет гвоздем программы, особенно восстанавливающий самочувствие – если здоровье было подорвано накануне.

 

«Лекарство» новогоднее

Водно-электролитный баланс, нарушенный алкогольными напитками, поможет восстановить любой суп. Но первого января угощать друзей щами – это совсем не по-новогоднему. Карта подходящих для праздника супов обширна. Есть в ней и те, которые прекрасно справляются с похмельем, например, мексиканский менудо, узбекская мастава и наша солянка.

Менудо

Мексиканцы готовят его к праздникам и подают на следующее утро, так как считают лучшим лекарством. Готовится он из говяжьего рубца на медленном огне.

Ингредиенты: 450 гр. говяжьего рубца, 3 зубчика чеснока, 3 ч. л. соли, 0,5 ст. л. порошка чили, 2 ч. л. листьев орегано, 1 ст. л. черного перца крупного помола, 1 ч. л. порошка зиры, 1 луковица, 1 банка кукурузы хомини (лущеная кукуруза, можно заменить на красную фасоль или нут).

1. Рубец нарежьте маленькими кусочками, измельчите чеснок, лук порубите кубиками.

2. Положите рубец в кастрюлю с кипящей водой, добавьте соль, лук, чеснок, накройте крышкой и варите около часа, пока рубец не станет мягким.

3. Добавьте остальные продукты и варите еще 20 минут (если добавляете предварительно замоченный нут – 40 минут).

4. Перед подачей посыпьте зеленью.

Мастава 

Сытный густой суп, который в Узбекистане называют жидким пловом из-за схожести ингредиентов. Готовится быстро, если продукты порезаны на кубики одинакового размера, и желательно в казане.


Ингредиенты: 500–600 г мякоти баранины или говядины, 150 г риса, 6 картофелин, 1 морковь, 2 помидора, 2 луковицы, 1 болгарский перец, красный молотый перец, черный молотый перец, зира, соль, зелень свежая (петрушка, укроп, кинза).

1. Рис промываем, мясо нарезаем небольшими кусочками, репчатый лук – полукольцами, морковь, помидоры, болгарский перец и картофель – кубиками.

2. Наливаем масла в казан или в кастрюлю с толстым дном и ставим на огонь. В разогретом масле обжариваем мясо 10-15 минут до золотистой корочки.

3. Добавляем в мясо нарезанный лук с морковью, перемешивать и продолжаем обжаривать, затем добавляем помидоры с перцем и еще немного обжариваем.

4. Мясо с овощами заливаем 2,5 литра холодной воды и доводим до кипения, затем загружаем картофель и промытый рис, а после закипания - приправы и соль по вкусу.

5. Доводим суп до полной готовности на маленьком огне. Подаем, посыпав свежей зеленью.

Солянка 

Густой наваристый суп на мясном бульоне с кисло-соленым вкусом. Кроме мясной бывает рыбная солянка, которую готовят из соленой, копченой и отварной рыбы. А в мясную сборную солянку добавляют все – от сосисок до грудинки. Рецептов – тысячи, представленный ниже – еще один простой и вкусный, на говяжьих ребрышках.


Ингредиенты: 400 г говяжьих ребер или мякоти говядины, 200 г мякоти свинины, 200 г полукопченых колбасок, 2 сосиски, 200 г копченых мясных продуктов на ваш выбор, 2–3 картофелины, 1 луковица, 300–400 г соленых огурцов, 1 лимон, 1 морковь, 200 г оливок черных и зеленых, 100 г томатной пасты по вкусу, растительное масло, соль, перец, кориандр, специи по вкусу.

1. Все продукты нарезаем соломкой, кроме лука – его режем кубиками и соленых огурцов, которые натираем на бурачной терке.

2. Говядину и свинину варим в кастрюле на огне, добавляем соль и специи. Когда мясо сварится, воду сливаем, мясо вынимаем, ополаскиваем кастрюлю холодной водой, загружаем обратно мясо, заливаем кипятком и снова ставим на огонь.

3. На сковороде обжариваем лук до золотистого цвета, добавляем натертые соленые огурцы, томатную пасту и тушим под крышкой минут 5–7.

4. Когда говядина в кастрюле сварится, отправляем туда картофель и морковь, нарезанные соломкой.

5. По готовности картофеля загружаем содержимое сковороды и нарезанные копчености. Даем покипеть еще 10 минут.

6. При подаче добавляем в тарелки оливки, сметану и сок лимона.

P.S. Обновляйте или создавайте традиции, готовьте с удовольствием и угощайте с радостью. Тепло и сердечность, подаренные в эти праздничные дни, непременно вернутся счастьем – есть такая примета. 

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