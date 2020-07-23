На снимках Ганимеда нашли следы юпитерианской плазмы

На первых снимках северного полюса спутника Юпитера Ганимеда, которые сделал межпланетный аппарат Juno, астрономы нашли следы "плазменной бомбардировки" его поверхности. Кроме снимков зонд впервые измерил магнитное поле спутника, пишет ТАСС.
Фото: pixabay.com
"Данные прибора JIRAM указывают на то, что лед, который окружает северный полюс Ганимеда, изменил свою структуру из-за большого количества плазмы, которая туда попала. Мы впервые узнали об этом и детально изучили это явление благодаря тому, что Juno сфотографировал этот регион", – рассказал один из специалистов миссии Juno, астроном из Национального астрофизического института Италии Алессандро Мура, которого цитирует Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL).
Ганимед вместе с тремя другими спутниками Юпитера – Ио, Каллисто и Европой – в начале XVII века открыл Галилео Галилей. Главная особенность этого небесного тела заключается в том, что это единственный спутник Солнечной системы с собственным магнитным полем.
Зонд Juno, который изучает Юпитер с 2016 года, во время одного из своих пролетов вокруг планеты сблизился с Ганимедом, пролетев на расстоянии около 100 тыс. км от его поверхности. Во время этого пролета специалисты миссии развернули инструменты зонда в сторону спутника, чтобы исследовать северный полюс Ганимеда и его магнитное поле.
Детальные фото этого региона и данные по концентрации различных молекул над ним подтвердили, что у Ганимеда действительно есть собственное магнитное поле. В частности, об этом говорят следы плазмы, которую вырабатывает магнитосфера Юпитера. Магнитное поле спутника захватывает ее и направляет в окрестности полюсов.
Там плазма падает на поверхность водяного льда, из которого частично состоит Ганимед, и меняет его структуру, делая его более аморфным. На это указывают снимки инфракрасной камеры JIRAM, которая установлена на Juno.
Как надеются ученые, анализ этих данных поможет им оценить мощность магнитного поля Ганимеда и узнать другие данные, которые помогут следующим миссиям лучше подготовиться к изучению спутников Юпитера. Среди этих миссий – европейская JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer), которую планируют запустить в июне 2022 года, и американская Europa-Clipper, ее запуск намечен на 2023–2025 годы.
Опубликовано:
143
На снимках Ганимеда нашли следы юпитерианской плазмы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter