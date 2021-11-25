На Славгородчине перезахоронили останки героев, погибших в годы Великой Отечественной войны

Останки красноармейцев, поднятых этой осенью поисковиками Могилевского областного военно-патриотического клуба «Виккру» и бойцами 52-го отдельного спецбатальона Минобороны в ходе полевой экспедиции «Сожский рубеж-2021», перезахоронили сегодня в Славгороде и Славгородском районе: в агрогородках Свенск, Лопатичи и деревне Александровка-1. Торжественная церемония посвящена 78-ой годовщине освобождения Славгородского района от немецко-фашистских захватчиков.

Имена 7 героев, павших здесь смертью храбрых в 1941-ом году, были установлены по найденным при них солдатским медальонам и личным вещам. Это: харьковчанин Борис Герасимович Светличный, уроженец Богородицкого района Тульской области Иван Сергеевич Судаков; деревни Михайлово Калининской (ныне Тверской области) Михаил Егорович Уткин; Трясиновского сельсовета Фрунзенского района Сталинградской области Гурий Ананиевич Коновалов; Курской области Федор Никитович Попов; Виноградовского района Московской области Алексей Кузьмич Борисов и Даурского (ныне Балахтинского) района Красноярского края Василий Васильевич Самосюк.





Василия Васильевича, останки которого обнаружили на поле у Свенска, в последний путь с почестями провожали не только жители Славгородского района. На торжественное перезахоронение в агрогородок приехали из города Собинка Владимирской области родные героя – племянник Александр Самосюк, его сестра Нелли Морозова с 9-летней внучкой Кристиной Арефьевой.

- Мы знали, что дядя ушел на войну 20-летним парнем, что освобождал Беларусь. Но не ведали, где и когда был его последний бой, - рассказывает 68-летний Александр Викторович. - Конечно, получив весточку, что на Могилевщине обнаружили его останки, сразу собрались в путь.





А он неблизкий: от Собинки до Славгорода более 880 километров, добирались родные красноармейца сюда с четырьмя пересадками. Но, как говорят, оно того стоило. «Мой отец, который тоже воевал на фронте, искал брата всю жизнь. На семейном совете мы решили, что похороним Василия Васильевича в Свенске, на той земле, за которую он отдал жизнь. Очень благодарны белорусам за то, что ведут активную поисковую работу, чтут память тех, кто погиб за родину».





Несмотря на пандемию, неблизкое расстояние и предостережения врачей, приехал в Славгород на перезахоронение из города Видное Московской области Сергей Иванович Попов:

- Хоть доктора меня, инвалида, с букетом болячек, отговаривали, разве ж я мог сюда не приехать?! Погибший в этих краях Федор Никитович Попов доводился мне родным дядей. Мой отец всю жизнь горевал по брату Феде, который ушел на фронт 22-летним парнем и не вернулся.









На Славгородчину прибыли из Московской области и родственники красноармейца Алексея Борисова, которому на момент гибели было всего 20 лет. Внучатый племянник Алексея Кузьмича Александр Борисов с супругой Натальей и сестрой Еленой рассказали:

- В армию Алексей Кузьмич был призван накануне войны в Харькове. Оттуда прислал единственное письмо. И – пропал. Наша семья не получала на него похоронку. Мы вообще ничего не знали о судьбе своего родственника-героя, хотя его мать и отец много лет посылали запросы в военкоматы, архивы. И вот выяснилось, что он пал смертью храбрых в 1941-ом году.









Останки героя, отдавшего жизнь за освобождение Славгородского района, Борисовы, которые, к слову, впервые побывали в Беларуси, заберут на родину: «Похороним его рядом с близкими – мамой, отцом, братом».

Из 28 красноармейцев, поднятых в нынешней ходе «Вахты Памяти» на Славгородчине, домой, в Россию, вернутся трое. За останками Ивана Сергеевича Судакова в Беларусь сегодня прибыла делегация из Тульской области, останки Гурия Ананиевича Коновалова россияне планируют забрать в декабре.





Память героев на митинге-реквиеме «Их подвиг будет жить вечно» в городском парке Славгорода почтили оружейными залпами и минутой молчания. Представители Могилевского облисполкома, Славгородского райисполкома, предприятий, организаций, поисковики, учащиеся, пришедшие сюда с плакатами «За каждой находкой – имя, судьба и честь солдата», местные жители и гости возложили цветы к братской могиле, где сегодня перезахоронили 15 красноармейцев. Теперь здесь покоится прах 906 героев, павших за освобождение Славгорода и района.

- В июле-августе 1941 году в районе Славгорода шли ожесточенные бои. Немцы, захватив Пропойск, перекрыли стратегически важное Варшавское шоссе и мосты через Проню. Бойцы 710-го стрелкового полка 219-й мотострелковой дивизии 25-го мехкорпуса, пытаясь выбить врага из города и освободить «Варшавку», стояли насмерть. Тысячи советских солдат тут полегло, большинство до сих пор числятся пропавшими без вести, - отмечает руководитель «Виккру» Николай Борисенко. - Наш долг: помнить тех, кто отдал жизнь за родину, искать незахороненных бойцов, устанавливать их имена. Ведь каждая семья и спустя столько лет продолжает ждать близких, не вернувшихся с войны.

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