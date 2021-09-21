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  2. На Сицилии – новое извержение Этны. Вулкан выбросил пепел на высоту 9 км

На Сицилии – новое извержение Этны. Вулкан выбросил пепел на высоту 9 км

Как уточняет агентство ANSA, наблюдается незначительный выход лавы из кальдеры в юго-западном направлении от вулкана.

Фото носит иллюстративный характер

Специалисты отмечают, что зафиксирован лавовый фонтан, вырывающийся из кратера. Эруптивное облако достигло высоты около девяти тысяч метров. В связи с этим национальный институт геофизики и вулканологии Италии объявил «красное предупреждение» о полетах.

Извержения вулкана Этна нередки, но, как правило, они не представляют угрозы для местного населения. Данный вулкан является крупнейшим действующим в Европе.
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Фото: РЕЙТЕР
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