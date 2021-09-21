На Сицилии – новое извержение Этны. Вулкан выбросил пепел на высоту 9 км

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Специалисты отмечают, что зафиксирован лавовый фонтан, вырывающийся из кратера. Эруптивное облако достигло высоты около девяти тысяч метров. В связи с этим национальный институт геофизики и вулканологии Италии объявил «красное предупреждение» о полетах.Извержения вулкана Этна нередки, но, как правило, они не представляют угрозы для местного населения. Данный вулкан является крупнейшим действующим в Европе.