На Сицилии – новое извержение Этны. Вулкан выбросил пепел на высоту 9 км

Как уточняет агентство ANSA, наблюдается незначительный выход лавы из кальдеры в юго-западном направлении от вулкана.
Фото носит иллюстративный характер
Специалисты отмечают, что зафиксирован лавовый фонтан, вырывающийся из кратера. Эруптивное облако достигло высоты около девяти тысяч метров. В связи с этим национальный институт геофизики и вулканологии Италии объявил «красное предупреждение» о полетах.
Извержения вулкана Этна нередки, но, как правило, они не представляют угрозы для местного населения. Данный вулкан является крупнейшим действующим в Европе.