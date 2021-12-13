На шахте "Листвяжная" в Кемеровской области завершили поисковую операцию

Горноспасатели завершили поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России. Тела всех погибших подняты на поверхность, пишет ТАСС.
– Поисковые работы завершены. Отделениями ВГСЧ МЧС России на поверхность эвакуированы все погибшие – 51 человек (46 шахтеров и 5 горноспасателей), – уточнили в пресс-службе МЧС России.
До этого об эвакуации последнего тела шахтера сообщили в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
"Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтера на шахте "Листвяжная", – говорится в сообщении.
В настоящее время горноспасатели участвуют в работах по восстановлению доаварийного режима проветривания шахты, контролируют газовую обстановку, а также возводят взрывоустойчивые перемычки.
Напомним, взрыв в вентиляционном штреке на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России прогремел 25 ноября в 5.08 по минскому времени.