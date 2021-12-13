На шахте "Листвяжная" в Кемеровской области завершили поисковую операцию

уточнили в пресс-службе МЧС России.До этого об эвакуации последнего тела шахтера сообщили в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.– говорится в сообщении.В настоящее время горноспасатели участвуют в работах по восстановлению доаварийного режима проветривания шахты, контролируют газовую обстановку, а также возводят взрывоустойчивые перемычки.Напомним, взрыв в вентиляционном штреке на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России прогремел 25 ноября в 5.08 по минскому времени.