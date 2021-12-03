На шахте "Листвяжная" с начала поисковых работ подняли тела 34 погибших

– сказано в сообщении.Отмечается, что горноспасатели осуществляют разведку необследованных участков горных выработок в целях поиска погибших.пояснили в МЧС России.Напомним, метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября: тогда под землей было 285 человек. Многих из них удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все – пять сотрудников МЧС погибли. Жертвами трагедии стали 51 человек.Фото РИА Новости