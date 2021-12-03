На шахте "Листвяжная" с начала поисковых работ подняли тела 34 погибших

Всего 34 тела погибших при взрыве метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области уже подняли на поверхность, информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
– Спасатели за все время поисковых работ подняли на поверхность тела 34 человек, – сказано в сообщении.
Отмечается, что горноспасатели осуществляют разведку необследованных участков горных выработок в целях поиска погибших.
– Чтобы ускорить темп поисков погибших и завершить ликвидацию последствий аварии, продолжаются мероприятия по проветриванию аварийных участков, проводится отбор проб воздуха как в шахте, так и на поверхности, – пояснили в МЧС России.
Напомним, метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября: тогда под землей было 285 человек. Многих из них удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все – пять сотрудников МЧС погибли. Жертвами трагедии стали 51 человек.
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