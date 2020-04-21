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На северо-западе Китая замечены дикие леопарды

Дикие леопарды попали в объективы инфракрасных камер в ключевом коридоре своего обитания в дикой природе — во внутренних районах гор Циньлин на северо-западе Китая, что указывает на стабильную популяцию этого вида животных и расширение ареала их обитания, пишет "Синьхуа".

Иллюстративное фото

По данным управления лесного хозяйства провинции Шэньси, кадры были обнаружены в результате сортировки данных мониторинга инфракрасных камер, проведенной на днях провинциальным институтом зоологии.

В 2017 году институт наметил пробную площадку и установил в этом районе более 60 инфракрасных камер с целью долгосрочного мониторинга изменений и угроз биоразнообразию ключевых видов.

В ведомстве сообщили, что признаки активности диких леопардов, замеченные в нескольких местах на пробной площадке за последние три года, показывают, что качество среды обитания диких животных в горах Циньлин постоянно улучшается.

На этом горном хребте, считающемся "генофондом дикой природы" Китая, в настоящее время обитает более 580 видов наземных диких животных, из которых 12 и 63 вида находятся под государственной охраной Китая первой и второй категорий соответственно.

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