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  2. На северо-западе Китая появится авиаузел с увеличенной пропускной способностью

На северо-западе Китая появится авиаузел с увеличенной пропускной способностью

В городе Сиань (административный центр китайской провинции Шэньси) начался проект расширения аэропорта Сяньян, который ускорит развитие этого города в качестве международного авиаузла. Об этом "Синьхуа" сообщили в корпорации China West Airport Group.


По сообщению компании, новый проект является крупнейшим в сфере аэропортного строительства на северо-западе Китая с точки зрения масштабов и капиталовложений.

Он направлен на увеличение пассажиропотока и грузооборота. К 2030 году после завершения проекта ожидается, что ежегодно Сяньян сможет обслуживать 83 млн пассажиров и 1 млн тонн грузов.

В проект расширения данного аэровокзала были вложены средства в размере 47,6 млрд юаней (около 6,8 млрд долларов). Он включает в себя задачи по расширению терминалов, усовершенствованию систем управления воздушным движением и поставок топлива.

Согласно данным Управления гражданской авиации КНР, сианьский Международный аэропорт Сяньян был включен в десятку крупнейших международных авиаузлов в сфере гражданской авиации Китая в 2016–2020 годах.
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Фото: РЕЙТЕР
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