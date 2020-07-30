На северо-западе Китая появится авиаузел с увеличенной пропускной способностью

По сообщению компании, новый проект является крупнейшим в сфере аэропортного строительства на северо-западе Китая с точки зрения масштабов и капиталовложений.Он направлен на увеличение пассажиропотока и грузооборота. К 2030 году после завершения проекта ожидается, что ежегодно Сяньян сможет обслуживать 83 млн пассажиров и 1 млн тонн грузов.В проект расширения данного аэровокзала были вложены средства в размере 47,6 млрд юаней (около 6,8 млрд долларов). Он включает в себя задачи по расширению терминалов, усовершенствованию систем управления воздушным движением и поставок топлива.Согласно данным Управления гражданской авиации КНР, сианьский Международный аэропорт Сяньян был включен в десятку крупнейших международных авиаузлов в сфере гражданской авиации Китая в 2016–2020 годах.