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На северо-западе Китая нашли древнюю гробницу

В провинции Ганьсу на северо-западе Китая обнаружили гробницу 800-летней давности, сообщили в местном управлении по охране культурного наследия, информирует "Синьхуа".

Древняя усыпальница была случайно найдена местными жителями во время строительных работ в уезде Канлэ Линься-Хуэйского автономного округа.

Судя по форме и структуре сооружения, а также извлеченным из-под земли культурным реликвиям, археологи предполагают, что гробница была построена в период правления чжурчжэньской династии Цзинь (1115—1234 гг.).

Гробница состоит из четырех частей: прохода, ворот, туннеля и склепа. В ней были обнаружены глиняный кувшин, две фарфоровые чаши и кирпичи с изысканной резьбой.

Находки представляют собой ценный материал для изучения погребальных обычаев и архитектурного искусства в те времена.
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