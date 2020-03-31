На северо-западе Китая нашли древнюю гробницу

Древняя усыпальница была случайно найдена местными жителями во время строительных работ в уезде Канлэ Линься-Хуэйского автономного округа.Судя по форме и структуре сооружения, а также извлеченным из-под земли культурным реликвиям, археологи предполагают, что гробница была построена в период правления чжурчжэньской династии Цзинь (1115—1234 гг.).Гробница состоит из четырех частей: прохода, ворот, туннеля и склепа. В ней были обнаружены глиняный кувшин, две фарфоровые чаши и кирпичи с изысканной резьбой.Находки представляют собой ценный материал для изучения погребальных обычаев и архитектурного искусства в те времена.