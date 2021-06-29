Вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха на северо-западе Коста-Рики, который входит в пятерку крупнейших в государстве, начал извергаться в понедельник, 29 июня. Власти центральноамериканской страны призвали население близлежащих районов не находиться около рек, информирует агентство Prensa Latina.
Известно, что вулкан выбросил столб пепла высотой два километра, о разрушениях или пострадавших пока неизвестно. Руководство Коста-Рики предупредило жителей, что выбросы могут попасть в русла рек, поэтому не рекомендуется находиться как на берегах, так и на мостах над руслами.
Фото: pixabay.com
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На севере Коста-Рики начал извергаться вулкан
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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