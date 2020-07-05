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На севере Италии ученые выделили два разных штамма коронавируса

Итальянские вирусологи выявили два разных штамма нового коронавируса на севере Италии, в области Ломбардия, которая оказалась эпицентром локальной вспышки вызываемого им заболевания, пишет ТАСС

По информации агентства ANSA, штамм, найденный в зоне Бергамо, одном из самых пострадавших от COVID-19 городов, и штамм из в районов Лоди и Кремоны, различны по "генетической последовательности и ряду характеристик".



Директор отделения вирусологии больницы "Сан-Маттео" в Павии профессор Фаусто Балданти отметил, что в районе Кодоньо, который первым отнесли к "красной зоне" обнаружили так называемого первого пациента с COVID-19 в местной больнице 21 февраля. Однако последующие исслеования показали, что вирус уже был распространен в середине января. 

"Это получилось установить благодаря обнаружению антител у некоторых людей, которые появились уже в начале года", - рассказал специалист. 

Как пояснил заведующий отделением инфекционных заболеваний той же больницы профессор Раффаэле Бруно, уже после поступления первых пациентов стало ясно, что терапия, которую предлагают в китайском Ухане, где вспышка коронавируса была зафиксирована в самом конце прошлого года, не соответствовала нужному лечению. 

"Мы больше применяли антивирусные препараты. Тогда как благодаря использованию плазмы излечившихся людей смертность удалось снизить с 15 до 6%", - подчеркнул врач.

Еще один любопытный факт, что в Кодоньо антитела к коронавирусу были обнаружены у 23% населения, прошедшего серологический анализ в соответствии с выборкой. Тогда как в провинции Бергамо этот показатель достигает 57%. По мнению специалистов, такая разница может объясняться тем, что Кодоньо и еще 10 населенных пунктов вокруг Лоди были отнесены к  "красной зоне", а в Бергамо карантин был введен одновременно с общенациональным почти на две недели позже.
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Фото: Рейтер
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