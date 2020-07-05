На севере Италии ученые выделили два разных штамма коронавируса

По информации агентства ANSA, штамм, найденный в зоне Бергамо, одном из самых пострадавших от COVID-19 городов, и штамм из в районов Лоди и Кремоны, различны по "генетической последовательности и ряду характеристик".Директор отделения вирусологии больницы "Сан-Маттео" в Павии профессор Фаусто Балданти отметил, что в районе Кодоньо, который первым отнесли к "красной зоне" обнаружили так называемого первого пациента с COVID-19 в местной больнице 21 февраля. Однако последующие исслеования показали, что вирус уже был распространен в середине января., - рассказал специалист.Как пояснил заведующий отделением инфекционных заболеваний той же больницы профессор Раффаэле Бруно, уже после поступления первых пациентов стало ясно, что терапия, которую предлагают в китайском Ухане, где вспышка коронавируса была зафиксирована в самом конце прошлого года, не соответствовала нужному лечению., - подчеркнул врач.Еще один любопытный факт, что в Кодоньо антитела к коронавирусу были обнаружены у 23% населения, прошедшего серологический анализ в соответствии с выборкой. Тогда как в провинции Бергамо этот показатель достигает 57%. По мнению специалистов, такая разница может объясняться тем, что Кодоньо и еще 10 населенных пунктов вокруг Лоди были отнесены к "красной зоне", а в Бергамо карантин был введен одновременно с общенациональным почти на две недели позже.