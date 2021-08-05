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  2. На севере Италии из-за ливневых дождей вышло из берегов озеро Комо

На севере Италии из-за ливневых дождей вышло из берегов озеро Комо

Уровень воды в озере Комо поднялся на 20 сантиметров из-за ливней, которые шли последние два дня. Затопило набережную города Комо, расположенного под Миланом. Об этом информирует телеканал Rai News 24.


Спасатели выезжали на вызовы для ликвидации последствий непогоды. В Ломбардии сильные дожди привели к разливу рек Севезо и Лура, но, по информации телеканала, сильного ущерба не нанесено. 

В минувшие выходные в районе Комо в результате разгула стихии были повалены деревья, сильные ливни привели к оползням. Как сообщила газета "Репубблика", американский актер Джордж Клуни, которому принадлежит вилла Олеандра на озере Комо, планирует начать сбор средств для поддержки жителей пострадавших районов.
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Фото: РЕЙТЕР
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