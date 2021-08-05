На севере Италии из-за ливневых дождей вышло из берегов озеро Комо

Спасатели выезжали на вызовы для ликвидации последствий непогоды. В Ломбардии сильные дожди привели к разливу рек Севезо и Лура, но, по информации телеканала, сильного ущерба не нанесено.В минувшие выходные в районе Комо в результате разгула стихии были повалены деревья, сильные ливни привели к оползням. Как сообщила газета "Репубблика", американский актер Джордж Клуни, которому принадлежит вилла Олеандра на озере Комо, планирует начать сбор средств для поддержки жителей пострадавших районов.