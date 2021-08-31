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  2. На севере Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

На севере Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

Колебания земной поверхности магнитудой 5,2 зарегистрировали сегодня на севере Республики Бурятия, передает ТАСС.


– В 13:24 (08:24 мск) на территории Муйского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 24,8 км юго-западнее населенного пункта Северомуйск.<...> Толчки ощущались в поселках Северомуйск и Таксимо, а также в поселке Янчукан Северо-Байкальского района, – уточнили информацию в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что объекты жизнеобеспечения в населенных пунктах, рядом с которыми были зафиксированы подземные толчки, работают в штатном режиме.

Фото: pixabay.com
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