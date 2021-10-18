SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. На сайте МВД размещен перечень формирований, признанных экстремистскими

На сайте МВД размещен перечень формирований, признанных экстремистскими

На сайте МВД разместили список формирований, которые признаны экстремистскими. Подробности рассказали в Telegram-канале ведомства.


В соответствии с постановлением Совета Министров № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» ведение перечня организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, а также перечня граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности, возложено на Министерство внутренних дел.

«Первые в этом перечне – группа граждан, объединенная посредством интернет-сайта «Дзе.чат». Решение о признании экстремистским формированием и запрете его деятельности принято 18 октября 2021 года Министерством внутренних дел. Также решением Комитета государственной безопасности в этот список внесена и инициатива «Рабочы рух», – отметили в МВД.

Найти перечень можно, перейдя по этой ссылке.  
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Денис МАЛЫШИЦ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы