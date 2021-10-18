На сайте МВД размещен перечень формирований, признанных экстремистскими

На сайте МВД разместили список формирований, которые признаны экстремистскими. Подробности рассказали в Telegram-канале ведомства.
В соответствии с постановлением Совета Министров № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» ведение перечня организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, а также перечня граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности, возложено на Министерство внутренних дел.
«Первые в этом перечне – группа граждан, объединенная посредством интернет-сайта «Дзе.чат». Решение о признании экстремистским формированием и запрете его деятельности принято 18 октября 2021 года Министерством внутренних дел. Также решением Комитета государственной безопасности в этот список внесена и инициатива «Рабочы рух», – отметили в МВД.
Найти перечень можно, перейдя по этой ссылке.