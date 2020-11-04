В Минздраве ответили на самые распространенные вопросы о COVID-19

Специалисты Минздрава, эксперты кафедр БГМУ и БелМАПО ответили на самые часто задаваемые вопросы врачей различных специальностей, которые в данный момент работают в стационарных и поликлинических учреждениях и оказывают медпомощь пациентам с коронавирусной инфекцией.