На руководителей госорганов возложили ответственность за работу со СМИ

На руководителей государственных органов и иных организаций возложена персональная ответственность за состояние работы по информационному обеспечению и сопровождению государственной политики в подведомственной сфере. Соответствующий Указ № 106 подписал 19 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко, рассказали sb.by в пресс-службе Главы государства.

Документ вносит изменения в Указ от 6 февраля 2009 года № 65 "О совершенствовании работы государственных органов, иных государственных организаций со средствами массовой информации".

В новой версии указа перечень госорганов, в которых предусмотрены должности, ответственные за работу со СМИ, дополнен областными и Минским городским судами, а также экономическими судами областей и города Минска. Из этого списка исключен Белорусский государственный концерн по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции в связи с его ликвидацией.

Также в документе разграничены полномочия между государственными органами, которые занимаются мониторингом деятельности лиц, отвечающих за работу со СМИ, и структурами, отвечающими за организацию учебно-методических мероприятий для повышения профессионального уровня указанных работников.