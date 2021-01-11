На "Рождественскую елку" в Минск приехали 1,6 тысячи детей из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов

XXVII Республиканская благотворительная программа "Рождественская елка – наши дети" объединила в Минске 1,6 тысячи детей, проживающих в 29 районах Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областей, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, пишет БЕЛТА.
Традиционно праздничная программа стартовала в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. В собор на встречу с митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом всея Беларуси Вениамином были приглашены 200 ребят. В храме состоялось художественное представление делегаций, а дети получили благословение владыки.
"27-й раз проводится замечательный проект "Рождественская елка – наши дети". Вчера завершился важный республиканский проект "Наши дети", во время которого для юных белорусов, нуждающихся в особой заботе и внимании, мы, взрослые, создали атмосферу праздника, добра, окружив ребят заботой. Важно, что такие проекты развиваются и в год консолидации белорусского общества, в год единения белорусов, важно, что мы все вместе, – сказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк. – И сегодня здесь, в главном храме, собрались ребята из чернобыльских регионов, которые активно себя проявляют в творчестве, спорте, научной деятельности, являются победителями различных проектов. И мы хотим подарить этим детям частичку тепла, поздравить всех с Новым годом и Рождеством, показать, что, действительно, мы вместе, вместе с ребятами, их родителями".
Союз молодежи, по словам Дмитрия Воронюка, всегда поддерживал и будет поддерживать активных и ярких ребят по всей стране. "Сегодня есть социальные лифты, и каждый ребенок вне зависимости от того, где родился (в большом городе либо в маленькой деревне), имеет возможность проявить себя благодаря своим талантам, хорошо учиться. И мы таких ребят стараемся заметить, поддержать и продвинуть. Мы, белорусы, единый народ. И мы всегда вместе будем помогать нашим детям", – отметил первый секретарь ЦК БРСМ.
Далее праздник продолжится в Белорусском государственном цирке, где всех участников программы ждет новогоднее представление "В поисках волшебства". Ребята побывают в творческой мастерской Деда Мороза, вместе с главными героями сказки – Снеговиком и его друзьями – пройдут через незабываемые приключения. Каждый юный гость получит сладкий подарок.
С учетом сложной эпидемиологической обстановки мероприятия благотворительной программы пройдут с соблюдением антикоронавирусных мер.
Организаторы проекта – Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям, БРСМ, Белорусский фонд мира, Белорусский экзархат при поддержке заинтересованных.
Фото: БЕЛТА
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На "Рождественскую елку" в Минск приехали 1,6 тысячи детей из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов
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