На реконструкцию кислородной сети больницы № 1 Бреста израсходовано 1,5 миллиона рублей из бюджета

1,5 миллиона рублей из средств городского и областного бюджета израсходовано на реконструкцию кислородной сети УЗ «Брестская городская больница №1». Об этом сообщает ТГ-канал председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука.





Работы завершены, новый кислородно-распределительный узел в больнице уже введен в эксплуатацию. Всего здесь организовано 226 кислородных точек, что позволит обеспечить стабильную подачу кислорода для 75 процентов пациентов, находящихся в больнице на лечении. В качестве основного источника кислородоснабжения установлены два резервуара жидкого кислорода объемом по 5 тонн каждый.

Далее в планах – завершение реконструкции и переоснащение операционного блока в горбольнице № 1.

К слову, с 13 сентября в Бресте можно привиться китайской вакциной SARS-CoV-2. В учреждения здравоохранения областного центра и стационарные прививочные пункты доставлено 42 578 доз препарата.

По последним данным, в Бресте против COVID-19 вакцинированы около 45,4 тысячи человек.

kozlovich@sb.by

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