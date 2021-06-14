На Днепре под Лоевом перевернулась моторная лодка, в которой в момент происшествия находились четыре человека. Об инциденте рассказали в Гомельской областной организации ОСВОД.
Инцидент произошел 13 июня примерно в 16:30.
– Во время прогулки по реке рулевой моторист лодки с пассажирами не справился с управлением. Лодка перевернулась. Только один человек был в спасательном жилете, – уточнили в областной организации.
Дежурная смена Лоевской спасательной станции ОСВОД оперативно отправилась на место. Спасатели подняли в свой катер пострадавших и доставили их на берег. Затем отбуксировали и перевернувшуюся лодку.
Фото: pixabay.com
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На реке в Лоевском районе перевернулась моторная лодка с четырьмя пассажирами
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