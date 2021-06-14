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На реке в Гродно спасли 18-летнего парня

Спасатели ОСВОД в Гродно на Немане вытащили из воды 18-летнего парня, информирует БЕЛТА.


Происшествие случилось 11 июня в районе центральной спасательной станции.

− Молодой человек заплыл за буйки и практически сразу ушел под воду. Это заметили спасатели. Тонущего спасли. Он находился в состоянии опьянения, − уточнили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Спасатели напомнили об опасности совмещения купания с потреблением алкоголя. Кроме того, сообщили, что для купания необходимо выбирать водоемы, где есть спасательные станции и посты. Там обеспечено дежурство спасателей, а также проверяются состояние дна и воды.

Зарегистрированы в регионе и трагические инциденты на воде. В Волковысском районе 12 июня из технического водоема достали тело 94-летнего мужчины. Причина утопления в настоящий момент устанавливается. В этот же день в Новогрудском районе неподалеку от поселка Любча в воде обнаружили тело женщины. Пока ее личность не установили.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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