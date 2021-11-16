SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.46
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. На развязке МКАД столкнулись четыре автомобиля

На развязке МКАД столкнулись четыре автомобиля

Сегодня на МКАД случилось ДТП. Его подробности сообщают в Telegram-канале Госавтоинспекции Минска.


– Сегодня примерно в 07:25 31-летний мужчина, будучи за рулем автомобиля "Хёндэ", двигался по улице Притыцкого со стороны улицы Неманской в направлении деревни Тарасово на пересечении МКАД. При выборе скорости движения водитель не учел погодные условия, в результате чего совершил столкновение с автомобилями "Фиат" и "Рено".  Последний столкнулся с грузовиком, –пояснили в ГАИ. 

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает, что при управлении транспортными средствами необходимо быть предельно внимательными и обязательно учитывать дорожные и погодные условия. 


Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы