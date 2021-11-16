На развязке МКАД столкнулись четыре автомобиля

–пояснили в ГАИ.В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.Госавтоинспекция напоминает, что при управлении транспортными средствами необходимо быть предельно внимательными и обязательно учитывать дорожные и погодные условия.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома