На развязке МКАД столкнулись четыре автомобиля

Сегодня на МКАД случилось ДТП. Его подробности сообщают в Telegram-канале Госавтоинспекции Минска.
– Сегодня примерно в 07:25 31-летний мужчина, будучи за рулем автомобиля "Хёндэ", двигался по улице Притыцкого со стороны улицы Неманской в направлении деревни Тарасово на пересечении МКАД. При выборе скорости движения водитель не учел погодные условия, в результате чего совершил столкновение с автомобилями "Фиат" и "Рено". Последний столкнулся с грузовиком, –пояснили в ГАИ.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
Госавтоинспекция напоминает, что при управлении транспортными средствами необходимо быть предельно внимательными и обязательно учитывать дорожные и погодные условия.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома