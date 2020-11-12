Вернее, похожую на нее фреску, которой археологи уже успели дать имя по названию знаменитой картины Да Винчи. О находке сообщило издание Hurriyet Daily News.
Раскопки проходили в районе Кадирли провинции Османие. Там специалисты обнаружили мозаику, на которой изображена таинственная незнакомка. Эксперты полагают, что на фреске может быть изображена хозяйка древней виллы, которую украшало панно. Но так как имя женщины неизвестно, а черты ее лица напоминают популярную картину, археологи нарекли даму «Мона Лиза Кадирли».
Кстати, уникальность находки заключается не только в схожести с творением Да Винчи. Эта фреска является единственной в регионе, на которой изображен человек.
Фото: Hurriyet Daily News
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На раскопках в Турции нашли древнюю «Мону Лизу»
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