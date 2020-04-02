На пятницу в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Облачная с прояснениями погода, кратковременные осадки и сильный порывистый ветер ожидаются в Беларуси в пятницу 3 апреля, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре.





Ночью по республике будет без осадков, утром по крайнему северо-западу, а днем во многих районах страны ожидаются кратковременные осадки (дождь и мокрый снег). «Утром и днем 3 апреля на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с», - проинформировали в Гидрометцентре. Температура воздуха ночью 0… +5, днем от +7 по северо-западу до +14 по юго-востоку страны.

В Минске в пятницу ночью +2, днем +9 В Гродно +3/+9 В Бресте +2/+10 В Гомеле +1/+13 В Могилеве +1/+11 В Витебске +2/+8 Без осадков обойдется только в Гомеле По данным многолетних метеонаблюдений, в Минске 3 апреля теплее всего было в 1990 году – плюс 19,6°С, а холоднее всего в 1931 – минус 11,6°С

В выходные в стране также сохранится порывистый ветер.

В субботу 4 апреля облачно с прояснениями, местами кратковременные осадки (мокрый снег и дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -4 до +2, днем от +5 до +12.

В воскресенье 5 апреля будет преимущественно без осадков, лишь ночью по северу страны возможен небольшой кратковременный снег. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0… -6 (местами до -8), днем от +6 по северо-востоку до +14 по юго-западу республики.