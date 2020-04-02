Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+6 oC
USD: 2.6
EUR: 2.85
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. На пятницу в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

На пятницу в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Облачная с прояснениями погода, кратковременные осадки и сильный порывистый ветер ожидаются в Беларуси в пятницу 3 апреля, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре.


Ночью по республике будет без осадков, утром по крайнему северо-западу, а днем во многих районах страны ожидаются кратковременные осадки (дождь и мокрый снег). «Утром и днем 3 апреля на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с», - проинформировали в Гидрометцентре. Температура воздуха ночью 0… +5, днем от +7 по северо-западу до +14 по юго-востоку страны.

В Минске в пятницу ночью +2, днем +9

В Гродно +3/+9

В Бресте +2/+10

В Гомеле +1/+13

В Могилеве +1/+11

В Витебске +2/+8

Без осадков обойдется только в Гомеле

По данным многолетних метеонаблюдений, в Минске 3 апреля теплее всего было в 1990 году – плюс 19,6°С, а холоднее всего в 1931 – минус 11,6°С

В выходные в стране также сохранится порывистый ветер.

В субботу 4 апреля облачно с прояснениями, местами кратковременные осадки (мокрый снег и дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -4 до +2, днем от +5 до +12.

В воскресенье 5 апреля будет преимущественно без осадков, лишь ночью по северу страны возможен небольшой кратковременный снег. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0… -6 (местами до -8), днем от +6 по северо-востоку до +14 по юго-западу республики.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Выступление председателя Палаты представителей Национального собрания В.Андрейченко на открытии второй сессии Палаты представителей седьмого созыва
В Минске задержали сутенера, заработавшего за год на торговле живым товаром 20 тысяч руб.
Осужденные к ограничению свободы смогут обжаловать примененные к ним меры взыскания
Владельцы квартир с газовыми плитами получат скидку на электроэнергию
Ратифицирован протокол о внесении изменения в Договор ЕАЭС в части формирования электроэнергетического рынка
В Могилеве расследовано уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью
В Великобритании могут отказаться от интенсивной терапии неизлечимо больных COVID-19
Лукашенко: Беларусь не отказывается от Договора о Союзном государстве, но настаивает на равных условиях интеграции
Начался суд по делу о взрывах фейерверков 3 июля в Минске
Семашко: белорусские и российские НПЗ должны иметь одинаковые условия компенсации издержек от «налогового маневра»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Наглость как натура
Законопроект о деятельности БОКК принят во втором чтении
На весенней сессии депутатам предстоит назначить дату президентских выборов
Музыкальная сказка "Кошкин дом" в театре кукол "Батлейка" - стрим из Молодечно
Эндокринолог рассказал, какая должна быть схема питания при сахарном диабете 2-го типа
На пятницу в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
Семашко: решение проблем между Беларусью и Россией создает предпосылки вернуться к рассмотрению документов по углублению интеграции
Китай увеличил закупку нефти для резервов на фоне снижения цен
44 тысячи рублей заплатят речицкие браконьеры за 73 килограмма рыбы
Депутаты ратифицировали договор между Беларусью и Молдовой о социальном обеспечении
За 60 тысяч евро можно купить уникальную Lada Vesta, и это в десятки раз дешевле ее первоначальной стоимости
мнение
Светлана СЫРИЦКАЯ
Клятве Гиппократа верны
Авторы
СКАНИРУЙТЕ