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  2. На пятницу тоже объявили оранжевый уровень опасности — ветер до 20 м/с

На пятницу тоже объявили оранжевый уровень опасности — ветер до 20 м/с

Некомфортная погода с сильным ветром и кратковременными осадками ожидается в Беларуси в пятницу.


17 апреля будет облачно с прояснениями. «Местами, а по Витебской и Могилевской областям на большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь)», —сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Ветер северо-западный 6—11 м/с, во многих районах порывы до 15—20 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит по республике от -2 до +4, а днем от +7 до +12, по юго-западу до 14 градусов тепла.

В Минске и Могилеве в пятницу ночью +1, днем +9

В Гродно +1/+11

В Бресте +2/+13

В Гомеле +3/+11

В Витебске 0/+8

Без осадков обойдется лишь в Бресте

По данным многолетних метеонаблюдений, в Минске 17 апреля теплее всего было в 1972 году – плюс 24,6°С, а холоднее всего в 1929 – минус 8,1°С

Порывистый ветер сохранится и в выходные, но его сила уменьшится.

В субботу 18 апреля ночью местами по Витебской области, днем в северо-восточных и центральных районах страны ожидается кратковременный мокрый снег. Ветер северо-западный 5—10 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем местами до 15—18 м/с. Температура воздуха ночью -4… +1, днем +4… +11.

В воскресенье 19 апреля также не обойдется без осадков. В северо-восточных, а днем и в центральных районах страны кратковременный мокрый снег. Ветер северо-западный 5—10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -5… +1, днем от 4 до 11 тепла.

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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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