На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности

Ожидается переменная облачность. Ночью главным образом по северо-восточной половине, днем по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 6–11 метров в секунду, на большей части территории порывы до 15–20 метров. Столбики термометров ночью покажут всего +4…+10 °С, а днем будет +8...+14 °С, по юго-западной половине Беларуси – +15...+18 °С.В субботу, 19 сентября, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, западный 4–9 метров в секунду, днем порывы до 12 метров. Ночью по-прежнему будет прохладно (+2…+9 °С), но днем по сравнению с пятницей несколько потеплеет – синоптики обещают +14…+20 °С.В воскресенье, 20 сентября, переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый 4–9 метров в секунду. Ночью температурный фон будет колебаться в диапазоне от +2 °С до +9 °С, а днем прогнозируется +14…+20 °С, по югу до +22 °С.