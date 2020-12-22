На протяжении пяти лет в Жлобине действовал подпольный покерный клуб – возбуждено уголовное дело

Житель Жлобинского района вместе с двумя земляками учредил общество с ограниченной ответственностью с заявленным основным видом деятельности – организация отдыха и развлечений. Официально организация работала как питейное заведение с клубом спортивного покера, где играют на интерес. На деле же в баре проходили покерные турниры с призовыми фондами и кеш-игры. Клуб получал до 10 процентов от призовой суммы, а также плату за аренду игровых столов. При этом доходы от игорного бизнеса проводились в основном по черной бухгалтерии.
На протяжении пяти лет игроками клуба было более 300 человек из трех областей. За это время сменилось несколько номинальных директоров. Реальным руководителем был 44-летний житель Жлобинского района. Его 38-летний партнер работал в качестве администратора. Третий компаньон, изначально не осведомленный о незаконной деятельности клуба, вышел из состава учредителей через несколько месяцев после его открытия. Летом 2019 года свою долю в бизнесе продал и главный управленец.
Толчком к разбирательству стал звонок на горячую линию Министерства по налогам и сборам посетителя клуба, который сообщил, что при приобретении игровых фишек ему не выдали чек. Реальным поводом для обиды стала задержка с выплатой выигрыша. С ситуацией стали разбираться сотрудники инспекции Министерства по налогам и сборам по Жлобинскому району и Жлобинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области. На основании представленных материалов УСК по Гомельской области возбудило уголовное дело. Следствие пришло к выводу, что житель Жлобинского района осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса без специального разрешения (лицензии), незаконно получил доход в сумме не менее 76 тысяч рублей. Доход, полученный его напарником, оценивается в сумму не менее 80 тысяч рублей.
– Дело расследовано, направлено в прокуратуру для дальнейшего направления в суд, – сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Фото УСК по Гомельской области
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На протяжении пяти лет в Жлобине действовал подпольный покерный клуб – возбуждено уголовное дело
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