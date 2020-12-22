На протяжении пяти лет в Жлобине действовал подпольный покерный клуб – возбуждено уголовное дело

На протяжении пяти лет игроками клуба было более 300 человек из трех областей. За это время сменилось несколько номинальных директоров. Реальным руководителем был 44-летний житель Жлобинского района. Его 38-летний партнер работал в качестве администратора. Третий компаньон, изначально не осведомленный о незаконной деятельности клуба, вышел из состава учредителей через несколько месяцев после его открытия. Летом 2019 года свою долю в бизнесе продал и главный управленец.Толчком к разбирательству стал звонок на горячую линию Министерства по налогам и сборам посетителя клуба, который сообщил, что при приобретении игровых фишек ему не выдали чек. Реальным поводом для обиды стала задержка с выплатой выигрыша. С ситуацией стали разбираться сотрудники инспекции Министерства по налогам и сборам по Жлобинскому району и Жлобинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области. На основании представленных материалов УСК по Гомельской области возбудило уголовное дело. Следствие пришло к выводу, что житель Жлобинского района осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса без специального разрешения (лицензии), незаконно получил доход в сумме не менее 76 тысяч рублей. Доход, полученный его напарником, оценивается в сумму не менее 80 тысяч рублей.– сообщаетФото УСК по Гомельской области