205 из них госпитализированы, пишет издание 24.kg.
Как сообщил Минздрав страны, по данным на полдень 7 октября (по местному времени разница с Минском составляет 3 часа. – Прим. ред.) 911 граждан обратились к медикам за помощью. 705 из них отправлены на амбулаторное лечение, а 205 госпитализированы. При этом в ведомстве уточнили, что пятеро пострадавших находятся в реанимации. Один человек скончался.
За последние сутки в организации здравоохранения Кыргызстана после протестов обратились 169 человек, уточняет 24.kg.
Протесты в Бишкеке начались вечером 5 октября – на центральной площади города собрались несогласные с итогами парламентских выборов, прошедших в стране днем ранее. Согласно официальным данным, из 16 партий, претендовавших на места в высшем законодательном органе Кыргызстана, преодолеть необходимый 7%-ный порог голосов смогли только четыре. Утром следующего дня ЦИК признал итоги выборов недействительными.
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На протестах в Кыргызстане пострадали более 900 человек
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Фото: РЕЙТЕР