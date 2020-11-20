Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 17-летняя девушка, произошло сегодня рано утром на проспекте Рокоссовского в Минске.
Об аварии сообщила начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова:
– По предварительной информации, сегодня около семи часов утра водитель легкового автомобиля Volkswagen 1985 года рождения двигался по проспекту Рокоссовского со стороны улицы Ванеева в направлении улицы Плеханова во второй полосе для движения. Проезжая перекресток на зеленый сигнал светофора, напротив дома № 29 мужчина наехал на девушку 2003 года рождения, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения авто на запрещающий сигнал светофора. После аварии она была доставлена в медицинское учреждение для обследования.
За десять месяцев этого года в Минске в ДТП 43 ребенка пострадали, трое погибли. 27 травмированных детей – пешеходы.
В УГАИ ГУВД Мингорисполкома призывают родителей еще раз обсудить со своим ребенком правила поведения на улице, напомнить, какие опасности могут подстерегать на дороге и приобрести ему световозвращающие элементы.
В свою очередь, водителям в Госавтоинспекции напоминают о необходимости быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам, заранее снижать скорость, предоставлять преимущество в движении пешеходам и учитывать погодные условия.
Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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На проспекте Рокоссовского в Минске легковой автомобиль сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе
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