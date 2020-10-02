Резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем на проспекте Машерова в Минске. Легковой автомобиль Lexus выехал на тротуар, в результате чего один человек погиб, а еще один пострадал.
Корреспонденту sb.by о ДТП рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская:
– Авария случилась около 13:00. 49-летний водитель Lexus двигался по проспекту Машерова и при этом, проезжая возле дома № 9 не справился с управлением. В результате автомобиль выехал за пределы проезжей части и наехал на пешеходов, которые ожидали на тротуаре разрешающий сигнал светофора. 45-летний мужчина получил телесные повреждения, от которых он скончался на месте инцидента, а еще один пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Минска. Водитель Lexus является гражданином Беларуси. Ранее он более 20 раз привлекался к административной ответственности, в большинстве случаев – за нарушение правил дорожного движения. В настоящий момент он задержан.
Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
В Следственном комитете просят тех, кто располагает какими-либо сведениями о происшествии, сообщить по одному из следующих телефонов: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.
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На проспекте Машерова в Минске машина выехала на тротуар: один пешеход погиб, второй в реанимации
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