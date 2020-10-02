На проспекте Машерова в Минске машина выехала на тротуар: один пешеход погиб, второй в реанимации

Корреспонденту sb.by о ДТП рассказалаСледователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей.По факту ДТП возбуждено уголовное дело.В Следственном комитете просят тех, кто располагает какими-либо сведениями о происшествии, сообщить по одному из следующих телефонов: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.