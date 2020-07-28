На пожаре в могилевском общежитии эвакуировали 11 человек

Пожар произошел около половины десятого вечера в понедельник 27 июля в здании общежития «ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева» на улице Кедровой, проинформировали в областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.





Возгорание случилось на седьмом этаже девятиэтажного общежития. Работниками МЧС из здания были эвакуированы 11 человек.

В результате пожара в горевшей комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.









Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.