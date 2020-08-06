На пожаре в гродненской пятиэтажке погибла женщина

Пожар произошел в Гродно около пяти часов дня в среду 5 августа в многоквартирном пятиэтажном жилом дома по Бульвару Ленинского Комсомола, проинформировали в Гродненском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.





Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на третьем этаже.

В ходе тушения горящей квартиры спасателями была обнаружена и вынесена на улицу хозяйка, бригада скорой помощи констатировала ее смерть, проинформировали в МЧС. Из вышерасположенной квартиры была спасена женщина.

В результате пожара в квартире уничтожено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.