На пожаре в гродненской многоэтажке тяжело пострадала хозяйка квартиры, с верхних этажей эвакуировали жильцов

Пожар произошел в квартире на третьем этаже дома по улице О. Соломовой в понедельник 3 августа около пяти часов утра, сообщили в Гродненском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям.





По информации МЧС, проживающим по соседству сыном была спасена 83-летняя хозяйка горевшей квартиры. Женщина получила серьезные травмы - ожоги 1-3 степени лица, шеи, грудной клетки, отравление продуктами горения. Она госпитализирована в тяжелом состоянии в реанимационное отделение «Гродненской клинической больницы скорой помощи.

В горевшей комнате огнем был поврежден матрас, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок.





Сотрудниками МЧС с вышерасположенных этажей были эвакуированы пять человек.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - короткое замыкание электросветильника.