На пожаре под Гомелем спасли 10 жильцов

Пожар в поселке Ченки случился в дневное время. Горела квартира на третьем этаже в четырехэтажном жилом доме. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали хозяйку жилья 1956 года рождения. В квартире уже было открытое пламя.
Женщина пострадала и ее доставили в больницу. Медицинская помощь потребовалась и бабушке 1940 года рождения, которая находилась в сильно задымленной квартире этажом выше. Всего из соседних квартир огнеборцы вывели на воздух девять человек, в том числе троих детей. В квартире, в которой находился очаг возгорания, практически полностью уничтожено имущество.
– Рассматриваемая версия бедствия – неосторожность при курении, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Проводится расследование.
Фото: МЧС
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