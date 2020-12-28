На пожаре под Гомелем спасли 10 жильцов

Женщина пострадала и ее доставили в больницу. Медицинская помощь потребовалась и бабушке 1940 года рождения, которая находилась в сильно задымленной квартире этажом выше. Всего из соседних квартир огнеборцы вывели на воздух девять человек, в том числе троих детей. В квартире, в которой находился очаг возгорания, практически полностью уничтожено имущество., – сообщаетПроводится расследование.Фото: МЧС