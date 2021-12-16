На повестке дня ОДКБ стоит налаживание сотрудничества с Китаем

– сказал он.Зайнетдинов добавил, что в Секретариате ОДКБ приветствуют заявление Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, сделанное им в ходе переговоров с Президентом России Владимиром Путиным 15 декабря. Лидер КНР выразил намерение Пекина продолжать гибкое и многогранное сотрудничество с Россией и другими странами ОДКБ с целью сохранения безопасности и стабильности в регионе.