На повестке дня ОДКБ стоит налаживание сотрудничества с Китаем

Налаживание диалога и сотрудничества с Китаем с целью сохранения безопасности и стабильности в регионе стоит в ОДКБ на повестке дня, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря организации Владимира Зайнетдинова.
«Вопрос о налаживании диалога и сотрудничества с КНР стоит в ОДКБ на повестке дня. Считаем, что взаимодействие необходимо выстраивать на основе общепризнанных принципов международного права, в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, а также Устава ОДКБ», – сказал он.
Зайнетдинов добавил, что в Секретариате ОДКБ приветствуют заявление Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, сделанное им в ходе переговоров с Президентом России Владимиром Путиным 15 декабря. Лидер КНР выразил намерение Пекина продолжать гибкое и многогранное сотрудничество с Россией и другими странами ОДКБ с целью сохранения безопасности и стабильности в регионе.