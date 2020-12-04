На поверхности водоемов Минска местами начал образовываться лед

Как следует из информации Минской организации ОСВОД, по состоянию на 2 декабря тонкий лед образовался на отдельных участках Заславского водохранилища и на Комсомольском озере., – говорится в информации о состоянии Заславского водохранилища в районе спасательной станции «Заславль-1».На Комсомольском озере толщина льда менее сантиметра., – уточнили в ОСВОД. Корка местами наблюдается и на водохранилищах Криница, Птичь и Цнянское. На водохранилищах Вяча, Дрозды и на Заславском в районе спасательной станции «Заславль-1» льда пока нет. При этом температура воды в водоемах варьируется от +3 градусов Цельсия на водохранилищах Вяча, Криница и Цнянское до +5 градусов на Дроздах и Птичи.В ОСВОД предупреждают, что выход на лед в зимнее время разрешается при толщине замерзшей воды не менее 7 сантиметров. Запрещен выход во время ледостава, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда.Согласно прогнозу синоптиков, в первые выходные декабря на территории Беларуси ожидается потепление. В субботу погодные условия будет определять западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой. Ожидается преобладание облачной погоды, без существенных осадков. Минимальная температура воздуха ночью -3…+3 градуса, максимальная днем -1…+4 градуса, по юго-западу +5…+8 градусов. В воскресенье погода не претерпит значительных изменений, только в отдельных районах будет юго-восточный порывистый ветер.Согласно оперативным данным ОСВОД, с начала года по 29 ноября в Беларуси от утопления погибли 347 человек, в том числе 19 несовершеннолетних. Из общего количества утонувших в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения находились 172 (49,6%) человека. Спасен 301 человек, в том числе 89 несовершеннолетних. Предупреждено за нарушение Правил охраны жизни людей на водах 13 244 человека, в том числе 2427 несовершеннолетних.