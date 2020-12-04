На поверхности водоемов Минска местами начал образовываться лед

С понижением в начале декабря температуры воздуха на водных объектах Минска создались предпосылки для образования льда на поверхности водоемов. Об этом свидетельствуют оперативные данные ОСВОД.
Как следует из информации Минской организации ОСВОД, по состоянию на 2 декабря тонкий лед образовался на отдельных участках Заславского водохранилища и на Комсомольском озере.
– Тонкий лед только в бухте, а водоем открыт, – говорится в информации о состоянии Заславского водохранилища в районе спасательной станции «Заславль-1».
На Комсомольском озере толщина льда менее сантиметра. «Местами тонкая корка», – уточнили в ОСВОД. Корка местами наблюдается и на водохранилищах Криница, Птичь и Цнянское. На водохранилищах Вяча, Дрозды и на Заславском в районе спасательной станции «Заславль-1» льда пока нет. При этом температура воды в водоемах варьируется от +3 градусов Цельсия на водохранилищах Вяча, Криница и Цнянское до +5 градусов на Дроздах и Птичи.
В ОСВОД предупреждают, что выход на лед в зимнее время разрешается при толщине замерзшей воды не менее 7 сантиметров. Запрещен выход во время ледостава, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда.
Согласно прогнозу синоптиков, в первые выходные декабря на территории Беларуси ожидается потепление. В субботу погодные условия будет определять западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой. Ожидается преобладание облачной погоды, без существенных осадков. Минимальная температура воздуха ночью -3…+3 градуса, максимальная днем -1…+4 градуса, по юго-западу +5…+8 градусов. В воскресенье погода не претерпит значительных изменений, только в отдельных районах будет юго-восточный порывистый ветер.
Согласно оперативным данным ОСВОД, с начала года по 29 ноября в Беларуси от утопления погибли 347 человек, в том числе 19 несовершеннолетних. Из общего количества утонувших в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения находились 172 (49,6%) человека. Спасен 301 человек, в том числе 89 несовершеннолетних. Предупреждено за нарушение Правил охраны жизни людей на водах 13 244 человека, в том числе 2427 несовершеннолетних.
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На поверхности водоемов Минска местами начал образовываться лед
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ