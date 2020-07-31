По итогам последних июльских торгов доллар и российский рубль стали дешевле, а евро – дороже. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте БВФБ.
Доллар стал дешевле на BYN 0,0011 и теперь стоит BYN 2,4375.
Евро подорожал на BYN 0,033 и сейчас оценивается в BYN 2,899.
А российский рубль подешевел на BYN 0,007 до BYN 3,3156 за сотню.
Вчера российский рубль подешевел, евро и доллар подорожали.
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На последних июльских торгах доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал
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Фото: Сергей ЛОЗЮК