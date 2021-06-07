Примерно 37 тыс. пользователей зарегистрировались на портале рейтинговой оценки государственных организаций. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации.
– Портал рейтинговой оценки организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, и осуществляющих административные процедуры, функционирует в интернете по адресу качество-услуг.бел. И на сегодняшний день на портале зарегистрировано более 13,5 тыс. организаций, около 36 тыс. пользователей и более 134 тыс. заполненных анкет, – отмечается в сообщении.
В ведомстве уточнили, что портал работает в большей степени для граждан, которые хотят с помощью удобного инструмента размещать свое мнение о качестве работы государственных организаций. Каждое учреждение может получить оценку по 5-балльной шкале по ряду критериев: простота и понятность процесса получения услуги, доступность сведений о порядке ее получения, соблюдение установленного срока, вежливость и доброжелательность сотрудников.
Оставить свою оценку о качестве работы госорганизаций может каждый желающий. Для этого необходимо пройти процесс регистрации на портале. Без данного действия можно только просмотреть сформированный рейтинг организаций, любую графическую информацию в разделе "Инфографика" или поучаствовать в размещенных на портале опросах.
Фото: pixabay.com
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На портале рейтинговой оценки госорганизаций зарегистрировались около 37 тыс. пользователей
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.