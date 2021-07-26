На полигоне «Лепельский» произошло возгорание БМП. Начата проверка

Подробности сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Как уточнили в ведомстве, «во время занятий по вождению боевых машин военнослужащий срочной службы доложил руководителю занятий о возгорании. Следуя команде, старший механик-водитель мотострелкового взвода заглушил двигатель и самостоятельно покинул БМП».
В Минобороны добавили: «Для осмотра и оказания первой медицинской помощи получивший ожоги военнослужащий доставлен в медицинское подразделение механизированной бригады».
Известно, что ефрейтор находится в сознании. Планируется, что военнослужащий будет госпитализирован в Главный военный клинический медицинский центр в Минске.
В Минобороны отметили, что возгорание ликвидировано. Его причина устанавливается.
Фото: БЕЛТА
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