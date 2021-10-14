На полигоне Брестский завершается батальонное тактическое учение парашютно-десантного батальона 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады

На полигоне Брестский подходит к концу батальонное тактическое учение парашютно-десантного батальона 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства обороны.
На протяжении трех дней витебские десантники вели разведывательно-боевые действия на занятой условным противником территории и вступали с ним в бой.
- Также преодолевали водную преграду, уничтожали вражеский склад с боеприпасами и проводили разведывательные мероприятия с помощью беспилотных авиационных комплексов, - говорится в сообщении.
Фото: "Ваяр"